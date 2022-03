Řadovému viktoriánskému domu dodala rekonstrukce s přístavbou světlo a moderní šmrnc

Londýnský řadový dům má tradiční uspořádání podlaží, tj. z ulice se vstupuje do tzv. vyššího přízemí, z nějž se po schodech sestupuje do sníženého přízemí. To má vzadu za domem vstup na zahradu. Z vyššího přízemí vede rovněž schodiště vzhůru do vyšších podlaží.