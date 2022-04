Přístavba s kuchyní a jídelnou má švih a vtip. Je prostě nnU

Přízemí domu ze 30. let minulého století bylo oproti zadní zahradě skoro o metr výš. Propojení interiéru a exteriéru se tu nekonalo. Časem přibyla přístavba, která domu sice přidala nějaký ten metr čtvereční navíc, ale k propojení obou prostorů rovněž nijak nepřispěla.

Mladá moderní rodina se proto rozhodla, že chce tento nedostatek odstranit. Znamenalo to především propojit trojici samostatných místností, jež spolu dohromady moc dobře nefungovaly (obývací pokoj bez oken pak působil doslova jako brloh), do jednoho celku sloužícího jako příjemná denní zóna zalévaná spoustou denního světla.

Londýnští architekti proto navrhli možná větší rozsah úprav, než rodina čekala, ale celkový výsledek stojí za to. Předně nechali odstranit původní přístavbu a také strhnout přístřešek, který zabíral nepřehlédnutelnou část zahrady a stínil by přízemí domu.

To naopak protáhli v podobě nové přístavby, jež do interiéru přivedla nebývalé množství světla. To proto, že v místě jejího napojení k původnímu domu ponechali architekti přes celou šířku stropu pás světlíků.