Přichází čas chytrých kuchyňských spotřebičů

Kdyby vám někdo před pár roky řekl, že bude možné ovládat domácí spotřebiče třeba z gauče, nebo dokonce z kanceláře či po cestě domů, napadlo by vás nejspíš něco o pohádkách či sci-fi.

Když si tedy pořídíte chytrou chladničku LG, můžete jí dát vědět, že domů vezete velký nákup, který bude potřeba uskladnit. Díky LG ThinQ a Wi-Fi připojení to nebude problém. U vybraných modelů je navíc možné rovnou z obchodu nastavit teplotu či chlazení. Pokud bude nutné potraviny ihned zchladit, stačí zvolit funkci expresního mrazení.

Přes aplikace můžete komunikovat také s chytrou pračkou a sušickou od LG a samozřejmě také s televizí. Právě při propojení s televizí můžete všechny spotřebiče ovládat ještě snadněji, a to za pomoci jednoduché a intuitivní funkce Home Dashboard.

„Indukční varná deska s integrovaným odsáváním Gaggenau řady 400 tak umožňuje domácím kuchařům, aby vařili jako profesionálové, aniž by se museli rozptylovat regulací odsávání,“ konstatuje Sven Baacke, šéf designu značky Gaggenau.

Chytré technologie samozřejmě využívají i mnozí další výrobci. Spotřebiče AEG lze ovládat přes aplikaci My AEG App, ty od Electroluxu zase pomocí aplikace My Electrolux, kdy můžete mj. sledovat, co se děje v troubě, nebo vám nabídne vhodný recept.