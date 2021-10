Pár utratil 120 tisíc za návrat do 70. let

Poněkud psychedelické, či chcete-li jako pohled do kaleidoskopu, tak vypadají originální tapety ze 70. let v některých místnostech domácnosti 33leté Kyrie Jaggerové a jejího partnera, 38letého Andyho Philipse. Oba spolu bydlí v jedné polovině dvojdomku v anglickém Bristolu.

Práce na vybavení vlastního domova páru trvala rok (konkrétně od loňského září), ale výsledek stojí za to. V dekádě, kdy žebříčkům populární hudby vládly písně skupiny ABBA, v módě byly kalhoty do zvonu a dlouhé špičaté konce límečků, se v interiérech objevovaly výrazné barvy v nečekaných kombinacích s využitím výrazných vzorů. Ne nadarmo je éra 70. let považována za jednu z nejvýraznějších v rámci minulého století.