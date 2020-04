Pálená, nebo betonová? Každá střešní taška má své

Než se pustíte do stavby nebo rekonstrukce domu, musíte mít jasno minimálně v jedné věci: totiž v tom, jakou střešní krytinu použijete. Kdo sází na klasiku, nebude mít volbu úplně jednoduchou. Co do kvality a životnosti si totiž betonové tašky s těmi pálenými dnes už v ničem nezadají. Přednosti má ale každá z variant jiné.