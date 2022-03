Okolí bazénu volte bezpečné a přirozené

U soukromých bazénů nejsou konkrétní vlastnosti protiskluznosti dány normami, avšak u bazénů veřejných stanovuje norma u podlah, po kterých se chodí bosou nohou, použití materiálů s protiskluzností minimálně typu B. Schody pod vodou by měly být obloženy dokonce dlaždicemi s protiskluzností typu C, tedy nejvyšší úrovní protiskluznosti. „To se vyplatí respektovat i u bazénů soukromých, zvláště máte-li malé děti. Protiskluznost na místech, kde chodíme obuti, se člení do skupin R9 až R13. Na terasy a jiné venkovní prostory doporučujeme použít dlažbu s protiskluzností min. třídy R10,“ vysvětluje Tomáš Heřman ze společnosti Rako.