Než koupíte matraci, vyzkoušejte si ji

„Výběr matrace je u každého jedince individuální, ale s trochou nadsázky by se dalo říci, že pro starší lidi jsou vhodnější spíše měkčí matrace, a hlavně dobře anatomicky přizpůsobivé, tedy ty s paměťovou pěnou,“ doporučuje Martin Vaškovic ze společnosti Magniflex.

Starší lidé často trpí bolestmi kloubů, proto by se měli podle něj vyvarovat tuhých matrací, které je budou tlačit. Ve vyšším věku je také vhodné používat motorové polohovací rošty, proto by matrace měla mít výšku ideálně do 25 cm. „Neměli bychom také zapomínat na kvalitní anatomický polštář z paměťové pěny, aby při spánku mohla regenerovat i krční páteř,“ radí Vaškovic.