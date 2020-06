Navštívili jsme zahradu, na které vyrůstá nábytek

Už třetím rokem se náš hostitel Jan Astaloš věnuje práci, která více než cokoli jiného vyžaduje trpělivost. Pěstuje stromy, které v průběhu jejich růstu velice opatrně tvaruje už rovnou do podoby nábytku, ve který se jednoho dne po drobných úpravách promění.

Zatímco Brita inspirovaly k nápadu tvarování stromků už rovnou do podoby nábytku jeho vlastní zážitky z lékařských procedur v dětství, Jana Astaloše inspirovala před několika lety procházka lesem, kde narazil na strom, jenž mu svým tvarem připomínal židli.

„Od té doby ve mně ta myšlenka hlodala a hlodala, až před třemi roky jsem zasadil u sebe na pozemku prvních pět židlí. Tehdy jsem si to vyzkoušel, zjistil jsem, že to funguje, a rozhodl jsem se, že to zkusím ve větším,” říká český pěstitel nábytku.