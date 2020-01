Farma, na níž roste nábytek

Čas, příroda a trpělivost, to jsou úhelné kameny zcela originálního výrobního postupu, jenž Brit zvolil na základě vlastní životních zkušeností. Prvním impulzem mu byla přerostlá bonsai, které si všiml v dětství a jež mu svým tvarem připomínala židli. I o ní měl pak možnost přemýšlet během osmi let, jež strávil jako chlapec v nemocnici. Spoustu dní měl hlavu, krk a vrchní polovinu těla zafixované ve speciální kovové konstrukci, aby se mu narovnala páteř, kterou mu dvakrát operovali.

„Tehdy jsem se naučil trpělivosti. Bylo to dlouhé období, kdy jsem musel stát klidně, a tak jsem měl spoustu času pro pozorování a přemýšlení o tom, co se děje. A jen pár let po zahájení tohoto projektu kamarád poukázal na to, že vlastně musím vědět úplně přesně, jaké to je být několik let tvarován a roubován,” říká Gavin Munro.

Takto vyrůstá židle. Foto: Profimedia.cz

Třetím důležitým momentem, jenž přivedl Gavina k nápadu tvarovat stromy už během růstu do podoby budoucího nábytku, bylo období jeho studií na univerzitě v San Francisku, kde se věnoval nábytkářskému designu. Tehdy vytvářel návrhy nábytku ze dřeva vyplaveného mořem. To pak spojoval dohromady a hledal, jak do sebe jednotlivé kousky co nejpřirozeněji zasadit. V té době mu definitivně přišlo na mysl, že by mělo být možné dřevo v požadovaných tvarech nechat rovnou vyrůstat.

Gavin se svou ženou začal prvními pokusy v roce 2006. Na dvou malých plochách vysadil první stromky a začal je tvarovat do podoby židlí. Už o dva roky později přikoupil další půdu a vysadil na 3000 stromků pro případ, že by jeho postup opravdu zafungoval. O další čtyři roky později dorostla první generace židlí. Za další rok následovala druhá generace a Gavin na základě nasbíraných poznatků mohl pokračovat s experimenty.

Gavin stále experimentuje s tím, co všechno lze ze stromů vypěstovat. Foto: Profimedia.cz

Takto rostou stínítka lamp. Foto: Profimedia.cz

Od roku 2014 Gavin začal tvarovat také stínítka k lampám. V současnosti jeho farma v Derbyshire nazvaná Full Grown (Výhradně vypěstované) produkuje v pravidelných intervalech jak židle, tak stínítka. Jak její zakladatel a majitel upozorňuje, nábytek takto „vyráběný” během svého vzniku produkuje kyslík, pohlcuje oxid uhličitý, nabízí útočiště ptákům a dalším živým tvorům, potravu rozličným druhům hmyzu. Jeho výroba je patrně jedinou na světě, která okolní přírodě výhradně prospívá a pomáhá.

Gavinovy židle je možné pravidelně vidět na nejrůznějších oborových přehlídkách, ať již designových nebo čistě nábytkářských. Zájemci o jeho zboží se ovšem musí obrnit trpělivostí. Veškeré židle, které momentálně rostou, jsou totiž zamluvené až do roku 2030, stínítka do let 2024 až 2025. Nejbližší „sklizeň” židlí je naplánována na rozpětí let 2022 až 2023. Jejich cena začíná na hranici 10 000 liber, tedy 299 tisíc korun.

