Nadšený motorkář má nový dům. Motorka v interiéru působí i jako dekorace

Zatímco většina lidí běžně pohlíží na motorku jako na dopravní prostředek, pro nějž je v domě vyhrazeno jediné místo, a tím je garáž, klient japonských architektů z ateliéru ALTS Design Office z města Yasu to vidí jinak. Když bude jeho oblíbenkyně zavřená v garáži, nebude se moci kdykoli pokochat pohledem na ni. A to by byla škoda.