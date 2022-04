Nábytek pro miminko ve skandinávském stylu

Skandinávský nábytek je jednoduchý, má čisté linie, funkční design a řemeslně je na vysoké úrovni. Do dětského pokojíku jsou vhodné zaoblené rohy, elegantní a čisté linie, velmi hezky působí kvalitní bukový masiv, detaily v podobě kožených úchytek a vyfrézovaných věšáčků.

Kromě postýlky se do dětského pokojíku vyplatí pořídit i komodu se snímatelným přebalovacím pultem, šatní skříně, policový systém, hrací a psací stoly, židle a úložné lavice.

Jak na to

Školáci potřebují praktický nábytek Jak na to

Některé postýlky pro malé novorozeně lze později přenastavit na postýlky pro batole. A postupně roztáhnout do délky, takže může sloužit dítěti až do věku osmi let.