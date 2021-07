Na zvelebenou chalupu se rádi vracíme

Když jsou chalupy celý týden nevětrané a zavřené, snadno se v nich drží vlhkost a následně plísně. A díky tomu cítíte už při vstupu do místnosti lehce zatuchlý vzduch. Jak si s tím poradit? Hned po příjezdu otevřete všechna okna i dveře, a to i tam, kde běžně nevětráte (sklep, půda), aby mohl vzduch proudit. Z dlouhodobého hlediska je moudré popřemýšlet o nějakém moderním pomocníku.

Některé větrací jednotky zvládnou i automatické odvlhčování. V létě je doporučena vlhkost vzduchu v místnosti od 40 do 50 %, v zimě je to od 45 do 60 %. Když vlhkost vzduchu klesne, jednotka se přepne na základní stupeň větrání, aby venkovní vzduch dále nezvyšoval vlhkost v místnosti. Proto se vyplatí používat tam, kde nemáme možnost pravidelně větrat.