Na šaty jí stačí dva šuplíky, za oknem svého budoáru má výhled jako milionáři

Poté, co děti dospěly a osamostatnily se, rozhodla se 59letá Beverly Brownová vyrazit na cesty po Státech. Od kamarádky si pořídila obytnou dodávku prakticky za hubičku. Tedy přesněji za 1500 dolarů (33 tisíc korun). Během posledního roku v ní procestovala už značnou část země.

Ač na jedné straně žije v minimalistických poměrech, její dodávka vypovídá jasně o tom, že majitelkou je žena, která má svůj styl. Spíše než cokoli jiného připomíná svým zařízením dámský budoár. Nechybí zde bohatství krajek a deček, dřevěné, cukrově bílé skříňky, zkrátka to, co by dáma mohla potřebovat.