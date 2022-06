Muzeum kulturního dědictví má podobu očí, jimiž se krajina dívá kolem sebe

„Cesta muzeem začíná u hlavního vchodu do návštěvnického centra, poté se pokračuje do vyhlídkové haly, která nabízí úvod do kultury Sanxingdui. Návštěvníci poté postupují podzemní chodbou do vstupní haly muzea v prvním patře. Odtud jsou výstavní sály navzájem propojeny jižně orientovanou prosklenou chodbou, kterou si návštěvníci mohou při pohybu areálem vychutnávat neustále se měnící krajinu,” popisují architekti uspořádání muzea.