Muž si zařídil svou trucovnu ve středověkém stylu

Wayne z městečka Cannock v hrabství Staffordshire v Anglii se už přes třicet let věnuje své lásce, středověku. Pro dobu rytířů a králů se nadchl už jako dítě a s postupujícím věkem jeho zájem neutuchal, naopak dále rostl. Miloval hodiny dějepisu a s kamarády býval nadšeným hráčem Dungeons and Dragons, tj. hry, která u nás v minulosti proslula jako Dračí doupě. Wayne zkrátka nevynechá nic, co se středověkem nějak souvisí.