Muž si postavil dům z kamene a hlíny. K betonu nemá důvěru

„Britský způsob stavění je založen na betonu a cementu a účelem této stavební metody bylo, aby vydržel krátký čas, maximálně 50 let. Jordánci byli přesvědčeni, že nové britské domy jsou lepší. Začali opouštět své domy a stěhovat se do moderních, postavených z cementu a betonu. To ale byla chyba,” říká v rozhovoru pro agenturu AP Hamad Nazzal z jordánského Mafraku.

„Není v zájmu výrobce, řekněme třeba automobilek, aby konstruovaly auta, která vydrží 200 let. To raději udělají vozy, které vydrží 20 let, abyste si pak museli koupit další. A to samé platí pro výstavbu domů v Jordánsku,” uzavírá Hamad Nazzal.