Mladá Pařížanka ve svém malém bytě zažívá kvůli karanténě klaustrofobické chvíle

„Je to v jistém smyslu klaustrofobie. Strašně bych si přála mít zahradu. Nikdy v životě jsem víc netoužila kráčet bosýma nohama po zelené trávě a být venku, s nekonečným modrým nebem nad hlavou. Obzvláště jako Australanka, tím spíš, vzhledem k tomu, kde jsem vyrůstala, to pociťuji silně. Když bydlíte na devíti čtverečních metrech, to si ani neřeknete - dobře, tohle je ložnice a teď půjdu pracovat do jiného pokoje nebo támhle si dám oběd a pak se vrátím do pracovny,” popisuje pro agenturu Reuters.