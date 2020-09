Luxusní interiér v čarodějném duchu nadchne milovníky pohádek i designu

Motel v městě Roxbury v americkém státě New York je vyhlášený tím, že v jeho pokojích hosté znavení cestováním jen nepřespí, ale že si z nich odnesou zážitek mnohdy na celý život. A to nikoli v tom negativním smyslu.

Tu znají i čeští diváci, a to nejenom z knihy Lymana Franka Bauma, ale také hned ze dvou zdařilých filmových zpracování. Mladším je muzikál The Wiz z roku 1978 s Michaelem Jacksonem v roli strašáka a Dianou Rossovou coby Dorotkou, a především to pak je dnes již klasická verze z roku 1939 s Dorotkou v podání Judi Garlandové.