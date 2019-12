Ložnice v tomto domě je jako na kapitánském můstku

Dům nazvaný Nithurská farma má severojižní orientaci, přičemž právě na severní straně je nejnižší. Tam je také umístěný hlavní vstup. Architekt, jenž je šéfem studia Adam Richards Architects, se jeho vzhledu snažil dodat pocit pohybu. Právě proto působí, jako by ze země postupně vyrůstal. Dynamiku mají podporovat i tmavé kontury obloukových oken.

Architekt dům postavil uprostřed polí, volil ovšem místo v bezprostřední blízkosti tří dalších zemědělských objektů. Ač to na první pohled není poznat, dům je ve skutečnosti z betonu, jeho fasády jsou ovšem obalené tlustou vrstvou z cihel, které jej lépe začleňují do rustikálního prostředí. Střecha je z černého zinkového plechu.

Interiér domu pak architekt skládal téměř jako divadelní scénu. Návštěvník přichází do haly, která má přiznané betonové zdi a panuje v ní záměrné příšeří. Pokračuje-li však po několika stupních dále, vstupuje do nitra domu, která má v nejvyšším bodě 4,5 metru. Po stranách tohoto prostoru pak umístil šest vnitřních věží, do nichž vložil schodiště, koupelny, šatnu, pracovnu a komoru.