Kombinace světle fialové barvy a trendy mintové se hodí do pokojů mladší generace

Mint neboli mátová či mentolová je v posledních letech jednou z oblíbených barev, která je vhodná pro všechny interiéry mladších generací. Kombinovat ji můžete se světle fialovou barvou známou z her generace Z (lidé narození od 90. let 20. století do roku 2012), která je ostatně i barvou letošního roku.