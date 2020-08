Kalifornský dům proměnila česká designérka v luxusní rezidenci

Stavba z roku 1954 na Hazel Drive ve čtvrti Corona del Mar je vsazena do příkrého svahu. Díky tomu ovšem může nabídnout velice hezký výhled do okolí a na Pacifik.

Z kuchyně, přes prádelnu, vede prakticky cesta do garáže, takže nákupy potravin je možné rovnou cestou dopravit do úložných prostor. Po straně kuchyně, jež je řešena jako lineární s barem, je snídaňový koutek. Obývací pokoj pak kromě nádherného výhledu do údolí nabízí další hezký pohled, a to do plamenů krbu u zdi.