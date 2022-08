Jedna z nejvyšších budov na světě zůstává stále opuštěná

Mrakodrap začali stavět ve čtvrti Si-čching v roce 2008 podle návrhu architektonického ateliéru z Hongkongu P&T Group (dříve Palmer and Turner).

Jeho tvar není nijak překvapivý, jde o štíhlou věž s téměř čtvercovým půdorysem, která se s rostoucí výškou schodovitě zužuje. Zajímavě však měla být zakončena. Na vršku měl být diamant či prostě drahokam, který by byl celý prosklený a sloužil by jako veřejnosti přístupná observatoř (vyhlídkový prostor), jež by se v případě dokončení stavby stala nejvýše položenou observatoří na světě (579 m).