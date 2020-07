I panelákový byt je možné zařídit podle potřeb 21. století, je přesvědčená naše čtenářka

Jak říká, ve 21. století by už mohlo být samozřejmostí, že bude v bytě nejenom pračka, ale také sušička, že na toaletě bude malé umyvadlo a že se místo uspoří zabudováním posuvných dveří do pouzdra.

V něm přistoupila i k jistým úpravám dispozice, která je 3+kk. Původní kuchyňský kout, který byl jakýmsi přívěskem obývacího pokoje, zrušila, oddělila příčkou a vytvořila z něj šatnu, do níž se vchází z předsíně. Kuchyňskou zónu prostě posunula do obývacího pokoje.

Někdejší malou šatnu, jež byla mezi ložnicí a koupelnou, zrušila a její prostor věnovala koupelně, kterou ještě tvořilo staré umakartové jádro. To dala vybourat a koupelnu nechala vyzdít. Místnost nespojovala s toaletou, zůstaly oddělené. Vstupuje se do nich posuvnými dveřmi.

Jak říká Kristýna, to, co se jí v bytech osvědčí a ukáže se být užitečným, ráda zopakuje i při zařizování dalšího bytu. Při každé rekonstrukci začínala stejně.

„Postupuji od elektřiny a podlah. To jsou věci, do kterých pak už dlouho nepůjdete. Nemám ráda lišty, takže elektrorozvody nechávám zasekat. To ale znamená mít předem rozmyšleno, co v které místnosti kde bude,” vysvětluje.