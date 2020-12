Francouzský mediální magnát má nové sídlo v Paříži. Připomíná most

Namísto nudného kvádru totiž architekti dlouhé strany projmuli, boční, kratší strany dostaly mírný sklon a centrální část je pak vyzdvižena do podoby mostu.

Stavba určená jako sídlo pro mediální skupinu zaujme na první pohled svou otevřeností vůči bezprostřednímu okolí a ochotou nahlédnout do svých útrob, ochotou podělit se o svůj vlastní prostor. Právě tuto symboliku na budově ocenila při jejím slavnostním představení i starostka Paříže Anne Hidalgová.

Právě přítomnost kolejiště byla příčinou, proč si architekti nemohli v návrhu vypomoci podzemními podlažími, do nichž by mohli umístit veškeré technické zázemí budovy. Namísto toho museli všechny technické prvky implementovat přímo do ní.