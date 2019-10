Dům se dvěma světelnými šachtami a víceúčelovým schodištěm

Všechny tři typy prostorů lze oddělit, ale přitom je lze mít propojené. Tak, jak to v současnosti rodina dělá. Pokud se ale v budoucnu rozhodne změnit styl života a zřídit v domě i prodejnu nebo dílnu a jejich zázemí, má k tomu dům již připravený.

Do domu se přichází buď z ulice rovnou do obývacího pokoje, který je přesně v tom místě, kde by jednou třeba mohl být obchod, anebo ze strany domu, dveřmi ve výklenku vedle kuchyně.