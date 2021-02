Dům na vyhlídce připomíná pohled do objektivu kamery

Na půdorysu ve tvaru písmene L vytvořili filipínští architekti rodinný dům, který měl být dle přání klientů co největší. Ač to možná při pohledu z ulice nevypadá, interiér nabízí 400 čtverečních metrů užitné plochy.

Stavba stojí na pozemku ohraničeném na východní a jižní straně vysokou zdí. Také na západní straně je hned v těsném sousedství další dům. Proto je v maximální možné míře otevřena směrem do ulice a malého veřejného parku.

Stejně nevšedně, jako stavba působí při pohledu z exteriéru, je řešena také v interiéru. Základní prvek fasády – lichoběžníkové výklenky – se totiž důsledně opakuje v interiéru na stěnách i na stropech. Na některých místech díky tomu vznikají u oken místa k sezení a společnému povídání nebo četbě, jinde díky tomu získává host dojem, jako by seděl venku, a nikoli uvnitř domu.

Druhým výrazným rysem, který rovněž ozvláštňuje vzhled fasády a zároveň se – z logických důvodů – promítá i do interiéru, je perforace některých stěn. Otvory jsou vždy vytvořeny tak, aby sice propouštěly dovnitř čerstvý vzduch, zároveň ale jimi nepronikne voda při deštích.

Tento prvek volili architekti všude tam, kde chtěli chránit soukromí svých klientů před zvídavými pohledy ze sousedství, ale také například na západní stěně nad vchodem do domu, která je v odpoledních hodinách příliš vystavena slunci, a běžné okno by tak do schodišťového atria propouštělo až příliš mnoho slunečního světla a tepla.