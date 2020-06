Dům na jihoafrickém venkově nabízí majitelům luxus v poklidném prostředí

Kromě toho, že voda je příjemná na pohled a hezky ozvláštňuje jakýkoli dům, do nějž je jako ozdobný prvek zakomponovaná, v tomto prostředí má pak i nezanedbatelnou ochlazující funkci.

Obývací zóna pak, aniž by si to návštěvník vůbec uvědomoval, volně přechází do exteriéru díky terase, na ní je příjemné lenošivé posezení kruhového tvaru a lehátka, na nichž se dá slunit.