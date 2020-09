Dominantou moderního interiéru se staly renesanční malované stropy

Interiér situovaný v nejužším křídle domu, s repasovanými okny do ulice i na pavlač, v převážně bílém provedení, nechává trámy co nejvíce vyniknout. Z otevřené dispozice je pevně sklem a posuvnými dveřmi odděleno pouze hygienické zázemí. Sádrokartonové předěly zmizely.

Stěny ložnice nyní tvoří lehké demontovatelné příčky a úložný nábytek. Prostor je tedy možné kdykoli vrátit do původní podoby.

„Snažili jsme se co nejvíc zachovat původní charakter bytu určený historickým stropem. Důsledně jsme dbali na to, abychom do něj nezasáhli a zůstal v interiéru dominantním prvkem. Vše ostatní utváří jen smysluplná vestavba funkčních předmětů,“ vysvětlují na závěr odborníci.