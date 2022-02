Domácí kancelář by měla šetřit oči i záda

O rostoucím počtu lidí pracujících z domova není pochyb. Český statistický úřad zjistil, že částečně pracovat z domova umožňovaly loni v době epidemie koronaviru až tři pětiny podniků.

Nejčastěji šlo o firmy působící v informačních technologiích. Dalšími byly audiovizuální sektor (televizní a rozhlasové vysílání), vydavatelské činnosti, cestovní agentury a kanceláře a také telekomunikační činnosti. Do režimu home office přešla i část administrativních prací ve výrobě.

Zdravé pohyby

Jak předejdeme zdravotním rizikům spojeným s prací z domova? „Základem je správně vybavené pracovní místo a dodržení ergonomie, což je věda zabývající se přizpůsobením nástrojů a prostředí, aby byly vhodné pro tělesnou stavbu člověka,“ říká Michal Hotmar z firmy RIM CZ.

Ukládání kabelů a prodlužovacích zásuvek je u stolu Alex schované a na dosah. Zarážky v zásuvkách zabraňují jejich vypadnutí. Cena 4490 Kč. Foto: Ikea

V kanceláři, a to i v té domácí, by mělo ergonomii podléhat veškeré vybavení včetně polic, zásuvek, nástěnky, k nimž vstáváme nebo si dřepneme. Nebezpečné je ohýbat se bokem dolů do strany z fixního sedáku židle. Kopíruje-li sedák pohyb těla, ne však v příliš ostrém úhlu, v němž hrozí sklouznutí, je to relativně v pořádku.

Po maximálně 45 minutách vstáváme od stolu, protáhneme záda, projdeme se. Zraku ulevíme, když se každých 10 minut střídavě zadíváme na blízký a vzdálený předmět.

Kancelářský stůl

Výška stolu má umožnit loktům položeným na desce svírat pravý úhel. Ideální hloubka/šířka činí 80 cm. To poskytuje dostatek prostoru pro monitor, klávesnici a počítačovou myš. V domácím prostředí se můžeme spokojit i s menší hloubkou, ne však menší než 60 cm. Potřebujeme-li mít kolem sebe více prostoru, seženeme i šířku 120 cm.

„Myslete na to, že vzdálenost obrazovky od obličeje by měla být od 50 do 70 cm a hloubku pracovní desky se tomu snažte přizpůsobit,“ podotýká Michal Hotmar. Trh nabízí výškově nastavitelné stoly, kdy střídáme práci vestoje a vsedě. Některé typy dovolují naklánět desku.

U výškově polohovacího stolu Bekant vystřídáme sezení i stání. Navíc decentně skryje kabely. Rozměr 160 x 80 cm za 13 990 Kč. Foto: Ikea

K notebookům patří i minimalistické pojízdné či snadno přenosné stolky, s nimiž můžeme pracovat v různých místech interiéru.

Před monitorem

Přímý pohled očí směřuje do středu monitoru vzdáleného zhruba 50 až 80 cm v závislosti na úhlopříčce obrazovky. Aby nedošlo k trvalým bolestem šíje, ramen a zad, držíme hlavu rovně, bradu kolmo ke krku.

Pracujeme-li s notebookem na kuchyňském stole, máme obrazovku nejspíš příliš nízko, takže se nevyhneme bolestem krční páteře. Zvážíme pořízení externího monitoru či montáž notebooku na stojan a použití externí klávesnice a myši.

„Abyste předešli zánětům karpálních tunelů, poruchám oběhového systému, zvažte podpěrky pro klouby. Pro uchopení myši vyzkoušejte třeba gelovou podložku, pro nohy zase slouží ergonomická opěrka chodidel zajišťující správný úhel kolen,“ radí Michal Hotmar. Preferovaná poloha je 90 stupňů, ramena jsou dole v klidové poloze, lokty ohnuté.

Běžná myš nutí zápěstí ke kroucení, což vede k problémům s karpálními tunely. Ergonomická myš ho drží v neutrální pozici, jako bychom někomu podávali ruku.

Flexibilní židle

Průměrně sedíme až 15 hodin denně, u jídla, v práci, v autě, doma na gauči. V extrémních případech vedou sedavá zaměstnání k vyhřezlým ploténkám, degenerativním změnám páteře, chronickým bolestem krční páteře i potížím se zažíváním.

Kvalitní židle proto bývají plně nastavitelné, vyhoví prakticky každému tvaru a velikosti těla. Pro zdravé sezení platí tzv. pravidlo pravých úhlů. Pravý úhel je mezi chodidlem a holení, holení a stehnem, mezi stehnem a páteří i mezi lokty. Chodidla se opírají celou plochou o zem/podložku, záda jsou vzpřímená.

Židle Hattefjall s područkami má nastavitelnou výšku a sklápěcí mechanismus. Cena 6990 Kč. Foto: Ikea

K typickým prvkům moderních židlí patří nastavitelné područky, plně nastavitelné bederní opěrky, úhel sedáku a opěradla, hloubka sedáku a opěrka hlavy nebo krku.

Nenechte se rušit

Se snížením hluku z vedlejší místnosti si poradí interiérové dveře splňující tzv. hlukový standard.

„Nejde vyloženě o dveře ve zvukově-izolačním provedení, ale jde o dveřní komplet, který má kvalitní akustické vlastnosti přesahující rámec normy, posílený o správnou montáž zárubně,“ vysvětluje Pavel Hajný, manažer montáží značky Vekra.

Pro zvukovou izolaci mezi pracovnou a zbytkem bytu jsou důležité plné dveře s izolací po celém svém obvodu. Foto: Vekra

Mezi zárubní a stěnou totiž při instalaci vzniká mezera, kterou je nutné pěnou vyplnit po celém obvodu, ne jenom na několika bodech. Volnými prostory, které se mezi zárubní a stavebním otvorem bodovou aplikací vytvářejí, pak prochází zvuk. Zhoršuje se tak schopnost útlumu hluku celého dveřního kompletu.

Světlo cílené i úsporné

Pracovní stůl orientujeme bokem k oknu. Od podzimu do jara, kdy jsou dny kratší a světla za okny je méně i během dne, investujeme do energie v osvětlení interiéru značnou částku. Proto využíváme co nejúspornější žárovky a zářivky.

„Je důležité orientovat se označením ekonomické třídy, ideálně A, A+. Navíc svítidla, která mají šetrný LED zdroj, nevydávají velké množství tepla, tudíž je lze zapustit i do sádrokartonových desek,“ upřesňuje Zlatko Slebodník z oddělení elektra v projektových marketech Hornbach.

Stolní lampa Kelvin Edge Base disponuje možností volit si mezi dvěma barvami světla (s hodnotou 2700 a 3200 K) i funkcí stmívání. Cena 10 706 Kč. Foto: Konsepti

Chybí-li denní světlo, kombinujeme centrální osvětlení s cíleným bodovým zdrojem. Optimální jsou stolní lampy s klouby a nastavitelným ramenem, které rozmanitě směrujeme podle potřeby.

Pro práci se hodí bílé světlo s podílem modré složky, která podporuje soustředění. Nejlepší je, když světelný zdroj dokáže barvu světla přepínat.