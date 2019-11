Designér si vytvořil domov snů. Má barevný kovový krunýř

Zatímco Will bydlel v domech, které si předělal nebo dokončil podle svých potřeb, vlastnil zároveň pozemek v oblasti McGowen. Než se definitivně rozhodl na něm stavět, jeho okolí se během let výrazně proměnilo. Staré polozborcené domy popadaly nebo byly strženy a na jejich místě vyrostly nové.

„Mohl jsem postavit jen jedno podlaží, které by mi bývalo stačilo pro krátkodobé až dlouhodobé bydlení v rámci rozumného rozpočtu. Nevěděl jsem však, co jednou postaví na sousedním prázdném pozemku, a zároveň jsem potřeboval udělat střechu, kterou bych ale v případě pozdější nástavby musel odstraňovat. Proto jsem se rozhodl dům vybudovat rovnou celý, ale uvnitř dokončit pouze to, co je v přízemí,” vysvětluje na svém blogu Will Breaux.