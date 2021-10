Chaloupko, k lesu zády, ke mně čelem! Muž postavil dům, který se otáčí kolem své osy

„Když jsem stavěl náš dům, byla na téhle straně ložnice a na druhé dětský pokoj. Pak se to ale manželce nelíbilo, řekla, pojďme to otočit na druhou stranu, aby byl obývací pokoj vedle silnice, a takové všelijaké věci. Tak jsem změnil interiér, rozbil zdi a totéž mě pak čekalo i v přízemí.

Kusic říká, že se nejprve snažil konzultovat svůj nápad se stavebními firmami a designéry. Ti ale nebyli na takový typ zakázky zvyklí, a tak si nakonec vše musel vymyslet a především udělat sám. Trvalo mu to šest let. Každý den přibylo něco. Zajímavé je, že si nic ze svých plánů nikde nezaznamenal, což se v jeden okamžik mohlo stát celému dílu osudným.

Když se dostal kvůli problémům se srdcem do nemocnice, došlo mu, že když dojde na nejhorší, nebude nikdo vědět, jak dál. „Prosil jsem doktory, zda by mi mohli prodloužit život o rok, protože jsme měl všechno jenom v paměti a kdyby se ten počítač, co v hlavě mám, vypnul, nikdo by nevěděl, jak to dokončit, protože jsem to nikde nerozkreslil,” vysvětluje muž.