Česká komora architektů udělí poctu Evě Jiřičné

Mezi významné autorské realizace Evy Jiřičné patří dopravní terminál Canada Water nebo stavební a interiérové úpravy Victoria & Albert Museum v Londýně, dále pak dnes už ikonické interiéry obchodních firem Joseph, Boodles, Joan & David nebo Harrods, schodiště v Somerset House a Tiffany Galerie v New Yorku.

„Příležitost, že jsem mohla prožít dva světy – žít v Londýně a zároveň se vrátit do Zlína, to považuji za obrovské štěstí. Pokud se o ocenění mohu s někým rozdělit, tak cena, kterou dostávám, není pro mě, ale pro všechny, kteří by ji byli dostali, kdyby měli příležitost,“ uvedla k zisku pocty.