Australský dům architekti renovovali v dánském stylu

Architekti se dle svých slov soustředili při práci na domě na vytvoření příjemné atmosféry a zároveň vyzdvižení jeho individuality. Chtěli svým klientům nabídnout autentický domov, s nímž by se mohli rychle identifikovat. Prostřednictvím dánského původu klientů.

Právě v dánském stylu hygge, jenž zdůrazňuje klidný a pohodový styl života, se dům snažili zařídit. Nemělo by v něm být nic, co je zbytečné a rozptyluje a zároveň v něm nesmělo nic podstatného chybět.

Sami majitelé domu si pak na práci architektů cení ještě jedné věci. Podařilo se jim totiž v současné podobě domu zakonzervovat srdce a ducha toho, co bylo již téměř zapomenuto.

Architekti zvýraznili vodorovné linie domu přesahem střechy na čelní straně domu. Foto: Shannon McGrathová

Do domu se vstupuje po zastřešené cestě vedoucí kolem vnitřní zahrady. Foto: Shannon McGrathová

Vstup do domu chrání výrazný přesah střechy, jenž zdůrazňuje horizontální uspořádání fasády. Stíněný přístup je praktický nejenom při nepřízni počasí, ale také v horkých slunečných dnech. Temně šedé obklady pak vytvářejí klidné pozadí pro zeleň malé zahrádky, která s krytým vstupem bezprostředně sousedí.

Horizontální ladění stavby posílili architekti i úpravou řešení fasády. Vertikální spáry vyplnili tak, aby byly pokud možno neviditelné, naopak prohloubili ty horizontální. Styl vnějšího zdiva pak použili i v interiéru. I zde je možné objevit stěny, které jsou ponechané v naprosté čistotě, bez jakýchkoli zbytečný ozdob a doplňků.

Za klíčový moment řešení samotného uspořádání domu považují architekti stav, kdy se museli vypořádat se dvěma téměř protichůdnými cíli. Majitelé si přáli mít interiér uspořádaný ve stylu otevřeného plánu. Aby spolu mohli volně komunikovat, aby na sebe viděli, aby mohli trávit chvíle doma co nejvíce pospolu.

Takové uspořádání mívá ale často jednu slabinu, a tou je malé množství soukromí a spousta ruchů, jimž musí rodiny v takových domech a bytech čelit. Jejich členové se pak někdy jen obtížně soustřeďují na svou práci, sami na sebe a někdy pak jen s obtížemi hledají onen klid a pohodu, které by od domova očekávali.

Dřevěné prvky, stropy a podlaha jsou přirozeným protipólem temně šedých cihlových zdí. Foto: Shannon McGrathová

Pruh velkých oken pod stropem přivádí do interiéru další záplavy světla. Foto: Shannon McGrathová

Architekti ponechali masivní vnější cihlové zdivo, aby rámovalo hlavní srdce domu, v němž je uložena kuchyň s jídelnou, a v něm vytvořili velké otvory, které k němu připojují další místnosti, jako obývací pokoj s barem atd.

Většina zdí, jež směřují hlouběji do zahrady, je naopak výrazně prosklená, aby se do interiéru dostalo co nejvíce světla.

Prosklené jsou pak i některé interiérové příčky. Ty umožňují neustálou vizuální propojenost, přesto nepropouštějí z jedné části domácnosti do druhé příliš mnoho hluku.

V domě je jedna hlavní ložnice a dvě další. Foto: Shannon McGrathová

Mohutný pás oken umístěný v hlavní obytné části pod stropem pak zajišťuje zachování intimity rodiny, aniž by byla ochuzena o přísun denního světla.

Dispozice domu

Po vstupu do domu se návštěvník ocitne v předsíni, z níž vedou dveře do strany, do obývacího pokoje, v němž je část obezděna a slouží jako malý bar.

Proti vstupu vede z předsíně cesta do kuchyně, kterou charakterizuje masivní černý rám, s kuchyní je propojena jídelna. Skrz kuchyň návštěvník pokračuje do chodby, z níž vedou dveře do druhého, intimněji laděného obývacího pokoje, a rovněž tak do tří ložnic, k nimž jsou připojeny dvě koupelny.

Do hlavní ložnice domu, k níž patří vlastní koupelna, šatna a pracovna, se přichází hned z předsíně.

Půdorys: 01 vstup, 02+06 obývák, 03 jídelna, 04 kuchyň, 05 spíž, 07+13+16 pokoj, 08+15 koupelna, 09 komora, 10 garáž, 11 sklad, 12 prádelna, 14 šatna, 17+18+19 hlavní ložnice s koupelnou a šatnou, 20 toaleta, 21 pracovna, 22 bazén Foto: studiofour

Aby podpořili horizontální linie domu, nechali architekti zaplnit vertikálně orientované spáry mezi cihlami, zatímco ty vodorovné nechali prohloubit. Foto: Shannon McGrathová

