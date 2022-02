Architekti vytvořili největší kaleidoskop na světě, je průchozí

Největší kaleidoskop na světě vytvořili architekti z britského ateliéru Stufish Entertainment Architects a představili při příležitosti únorové konference LEAP letos s podtitulem One Eye on the Stars (volně přeložitelné jako Jedno oko upřené ke hvězdám) návštěvníkům výstavního centra Front Expo Centre v saudskoarabském Rijádu.