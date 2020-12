Architekti se s přístavbou cihlového domu netají. Přidali mu světlý, hranatý box

Podlouhlý cihlový dům nazvaný Burrawong House se od 70. let, kdy jej postavili, příliš nezměnil. Nebylo divu, že se majitelé rozhodli nechat jej rekonstruovat, modernizovat a také rozšířit.

Jak architekti zpětně hodnotí, velmi moudrým a prozíravým krokem jejich klientů bylo, že se na odborníky obrátili hned na samém počátku přípravy všech změn. Architekti tak mohli doporučit a do projektu zakomponovat vše potřebné a praktické, co by se později jen s obtížemi měnilo.