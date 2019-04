Jana Nesvadbová, Novinky

Modulový dům je míněn jako menší stavba na zahradu k rodinnému domu. Podle potřeb si jej majitel může nechat zařídit třeba jako saunu, nebo jako pracovnu, případně jako domek pro návštěvy.

Verze, kterou architekti nechali postavit v ruském Petrohradě jako prototyp, slouží ale něčemu, co zní pro milovníky BBQ nejlákavěji - jako domek na grilování pořádané v zimě.

Prototyp postavený v Petrohradě má obklady ze dřeva, jak ale autoři říkají, ve skutečnosti je možné vzhled stavby měnit podle představ klienta.

FOTO: Ekaterina Titenko

Jak totiž vysvětlují sami architekti, dílo je moderním pohledem na tradiční skandinávský dům s grilem. Je to kompaktní modul, který slibuje, že může být v případě potřeby ještě rozšířen o další stavby.

Když je venku zima a sníh - koho by to nelákalo na grilování?

FOTO: Ekaterina Titenko

U domu se autoři snažili, aby zabíral co nejmenší plochu, ale přitom uvnitř nabídl co nejvíce místa k využití s co možná nejvíce funkcemi.

V domě je při grilování nejenom příjemné teplo, ale také vítr nemůže zbytečně rozfoukávat oheň, ani ochlazovat shora maso.

FOTO: Ekaterina Titenko

Ačkoli primárně byl navržen spíše na venkov, nepochybují, že by bylo možné jej stejně dobře využít i v městském prostředí. Kromě malého obchůdku by mohl sloužit třeba jako malá kancelář, anebo třeba i miniaturní kavárnička.

Také interiér je obložen dřevěnými latěmi.

FOTO: Ekaterina Titenko

Z technického hlediska je jeho stavba celkem jednoduchá, veškeré prefabrikované části lze snadno složit přímo na místě. Dům je navíc vytvořen výhradně z recyklovaných materiálů.

Objekt lze umístit na rozličné typy základů. Může to být betonová deska, kovové sloupky apod. Díky tomu není nijak omezeno, do jakého prostředí by jej bylo nebo nebylo možno postavit.

Jak říkají autoři, pokud si to zákazník bude přát, domek lze postavit i přímo nad vodní hladinu.

V domku vytápěném grilem si na hodovníky zima jen tak nepřijde.

FOTO: Ekaterina Titenko

Přizpůsobitelnost domku nekončí jen jeho různorodým využitím, jež nabízí, proměňovat lze i jeho velikost (od 10,5 do 30,5 m²) a vzhled. Například to, čím jsou obložené stěny (prototyp má dřevěné obklady), lze po dohodě s klientem jakkoli změnit.

Návrhy možného využití domku

FOTO: SA lab