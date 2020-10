Zamkněte bezpečně chatu či chalupu, odradíte nevítané vetřelce

Proto neváhejte rozhlédnout se v interiéru a odvézt dražší vybavení, které vám zpříjemňovalo karanténu. Může to být elektronika, nové nářadí a vybavení na zahradu či do dílny, ale i dražší oblečení. Jestliže nechcete nic převážet, cennosti ukliďte do skříní, uzamkněte do boxů, zabezpečte.