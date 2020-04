Zabavte děti kreativní hrou

Přeložte delší strany napůl, máte jakési desky, ohybem vlevo. Když je rozevřete, tak na levou polovinu, zhruba v půlce, našijte vodorovně gumu, a to tak, že ji prošijte kolmo, zhruba po 1 cm jeden šev. Tím vzniknou otvory na pastelky. Na závěr přišijte stužky na zavazování.

Rozložte pastelkovník, přeložte stužku napůl a přišijte ji do poloviny levého kraje, do místa, kde se napojuje na začátek gumy. Inspirace z knihy Tradinář.

S dětmi si vyrobte báječnou hru, při které si procvičíte slovní zásobu. Na zahrádce či na procházce nasbírejte hladké kamínky, lihovým fixem nakreslete motiv, symbol, postavičku a kamínky dejte do látkového pytlíku či krabičky.

Rodinu to stmelí, skvěle se pobaví a krabička příště může putovat ke kamarádovi jako dárek. Inspirace z knihy Tradinář.

Zkuste se s dětmi pustit do vytvoření minizahrádky. Najděte starý květináč, připravte si pytlík se zeminou a prohlédněte rostliny a pokojovky u vás doma.

Sestavte si vlastní encyklopedii. S dvoulistem Jehličnaté stromy se děti dozvědí spoustu zajímavých informací a zjistí, jak to funguje uvnitř stromu, proč má jehličí, které druhy je shazují, k čemu slouží kořeny, proč jsou některé mělké, jiné hluboké.

Obálka obsahuje i samolepku, na kterou si děti mohou nahrát to, co je v dvoulistu zaujalo, co si pamatují. Dvoulist obsahuje přes 900 zvukových stop, rozměry 21,5 x 29,7 cm, cena 116 Kč.