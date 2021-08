Vodu v bazénu vám ohřeje energie ze slunce

Solární panely jsou ve většině případů desky, které jsou zapojeny do okruhu s filtrací. Voda, kterou pohání čerpadlo pískové filtrace, projde filtračním zařízením, potom horkým solárním panelem a vrací se zpět do bazénu. Samozřejmě teplejší. Celkově tak solární systém dokáže zvýšit teplotu vody až o 6 °C a prodloužit koupací sezonu o několik týdnů.

Ohřev vody solárními panely můžete použít jak pro nafukovací a nadzemní bazény, tak pro bazény zapuštěné do země. „Při jejich výběru zohledněte výkon bazénové filtrace, tedy kolik je za hodinu schopna přefiltrovat vody,“ říká David Benda, odborník z oddělení zahrady v projektových marketech Hornbach.

Také samotné panely se liší ve velikosti a rozměrech, podle kterých určíte, kolik vody jsou schopné ohřát. „Pro bazény s objemem vody do 15 m³ lze použít panel o ploše 1,8 m², pro bazény s objemem vody do 20 m³ se používá panel o ploše 3,6 m², do 30 m³ pak panel o ploše 5,4 m²,“ popisuje Radek Hanzlík, produktový manažer společnosti Mountfield.