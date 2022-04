Probuďte trávník ze zimního spánku

V prvním případě je nutná častější údržba, ve druhém si vystačíme s jarním zásahem. Divoké louky, které jsou v současnosti trendem, vyžadují sečení jen dvakrát ročně, krásně kvetou, nabídnou i léčivé byliny, jsou domovem pro hmyz i drobné ptactvo. Hodí se však spíše do odlehlejších koutů zahrady, blíže u domu, vedle terasy a schodů lépe vynikne klasický trávník.

Začněte vertikutací

Vertikutace se provádí od poloviny března do konce dubna. Venku by mělo být stabilně 8 až 10 °C. Trávník se přitom nesmí topit v bahně, porost by se tak poškodil. Přístrojem projíždíme travnatou plochu nadvakrát, nejprve jedním směrem a poté přejíždíme porost kolmo na předchozí směr – jakoby křížem.

Nože vertikutátoru trávu mělce prořezají, odstraní stařinu, narušením drnu podporují regeneraci. Do drážek vytvořených vertikutátorem se také dobře zachytí aplikované hnojivo a křemičitý písek pro úpravu půdy. „Je to ale jen doplňková výpomoc. Důležité je po vertikutaci trávník zavlažit, aby se po poškození lépe vzpamatoval,“ říká Vojtěch Ptáček, odborný prodejce z Bauhausu.

Provzdušňovací hrábě Gardol jsou vybaveny 11 provzdušňovacími a 21 širokými hroty. S pracovní šířkou celých 38 cm je práce rychlá. Cena 595 Kč Foto: Bauhaus

Trávník po vertikutaci často vypadá hůře než před ní, protože se odhalí suchá místa a lysiny, které je nutné ošetřit, případně dosít. „Vyčesanou plst nevyhazujte, je užitečná jako mulč ke kořenům stromů a keřů,“ radí zahradnice značky Weiki Michala Brabcová. Trávník můžeme místo vertikutátoru poctivě pročesat aspoň hráběmi. Další možností je si přístroj prostě zapůjčit.

Hnojte s mírou

Podvyživený trávník usychá, objevuje se v něm mech, trávu plíživě vytlačuje plevel. Proto po vertikutaci – po 14 dnech až měsíci, ideálně krátce po jarním dešti – trávník dosejeme a pravidelně hnojíme.

Místo průmyslově zpracovaného hnojiva použijeme ředěnou rostlinnou jíchu, hnojivo určené přímo pro trávník s vyšším obsahem dusíku (podporuje růst a vytváření zelené hmoty). „Držte se doporučeného dávkování, jinak trávník tzv. spálíte. Pak již aplikujete běžná trávníková hnojiva nebo dlouhodobá, která ušetří časté hnojení a živiny uvolňují postupně,“ doporučuje Vojtěch Ptáček z Bauhausu.

Hnojivo stejnoměrně rozprostřeme po celé travnaté ploše. Nezapomínáme na následnou spršku obohacenou o probiotické bakterie, které trávníku pomohou výživné látky z hnojiva účinně zpracovat.

Dosejte holá místa

Na holiny vysejeme travní semeno ještě začátkem jara, aby do léta stihla tráva dorůst. Postupujeme jako při zakládání nového trávníku. „Půdu nejdříve jemně rozhrabeme, nasypeme rovnoměrnou vrstvu travního osiva a semena zalijeme. Před výsevem travní směs promícháme rukou, aby budoucí trávník získal homogenní vzhled,“ popisuje David Benda, odborník z oddělení zahrady v projektových marketech Hornbach. K dosažení hustého a odolného trávníku vysejeme 20 až 25 g směsi na 1 m².

U ručního setí použijeme osiva více. Pro lepší ochranu semínek půdu přikryjeme jemnou vrstvou sena, což odradí hladové ptáky a zabrání odplavení semen při deštích. Růst nového kořenového systému podpoříme přidáním hnojiva s vyšším obsahem fosforu.

Na trávník používejte nejlépe organická hnojiva, například z drůbežího hnoje (cena 189 Kč/ 2,75 kg), která můžete doplnit posléze laktobacily a dalšími užitečnými bakteriemi (245 Kč/250 ml), aby trávník lépe zakořenil a rostl. Foto: Weiki

„Pokud se vyholila větší plocha trávníku, vyplatí se zapátrat po příčině,“ upozorňuje Vojtěch Ptáček z Bauhausu. Tou může být příliš utužená i přemokřená půda, zastíněné či suché stanoviště. Před výsevem upravíme půdu přidáním písku do příliš těžkých a zamokřených půd nebo přidáním kompostu či trávníkového substrátu do půd lehkých i těžkých.

„Je-li problém ve stanovišti, tak přidaný písek, kompost či trávníkový substrát prokypřete s původní zeminou a lehce utužte. Nakonec vysejte vhodnou travní směs,“ dodává odborník. Plochu poté utlačíme nejlépe válcem a zalijeme.

Udržujte krásný trávník

Nově vysetý trávník udržujeme vlhký zejména během prvních tří až čtyř týdnů. Kropíme směrem nahoru, aby se voda snášela jako déšť. První klíčky se objeví v průběhu dvou až tří týdnů. „V zalévání pokračujte i poté, kdy již osivo vyklíčilo. Kolem stromů a bohaté vegetace vyžaduje trávník vydatnější závlahu,” poznamenává David Benda z Hornbachu.

AKU rotační sekačka Greenworks GD60LM51SP 60 V má robustní ocelové šasi, centrální nastavení výšky sečení a systém 4v1 (sběr do koše, zadní i boční odhoz, mulčování). Foto: Mountfield

Dokonalý trávník zajistí také správné a pravidelné sečení. „Sekat musíme tak často, abychom odsekli 1/3 délky, tzn. že sečeme na úrovni listu, nikoli stébla pod ním. Tím by byl trávník zažloutlý, prosychal by, jen pomalu by se regeneroval a píchal by do nohou,” varuje Filip Werner z Mountfieldu.

Pro zachování stále svěžího zeleného trávníku ho během suchého období dostatečně zavlažujeme, optimálně 10 l vody/1 m², a to až třikrát týdně. „Voda se musí vsáknout do hloubky cca 10 cm, ve které tráva koření. Při zalévání méně vydatnou zálivkou začne tráva kořenit mělce a o to rychleji pak vysychá,“ uzavírá Filip Werner.

Robotická sekačka Gardena Sileno City 450 odvede práci za nás na pozemku až do 450 m². Cena 19 990 Kč Foto: Hornbach Dalších 4 fotografií

