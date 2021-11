Nový dům? To je běh na dlouhou trať

stavba domu pro rodinu (nebo rekreačního objektu) - podzemní podlaží do hloubky max. 3 m, max. 2 nadzemní podlaží a podkroví

stavby do 70 m² celkové zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m

stavba bazénu do 40 m²