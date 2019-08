Mohutný a inteligentní vlkodav potřebuje blízký kontakt se svým pánem

Jedná se o jedno z nejstarších plemen, už v roce 391 se objevuje zmínka o daru několika těchto psů nazývaných v tomto případě „canes Scotici“ do Říma. Ano, se Skotskem mají irští vlkodavové pravděpodobně hodně společného, protože právě odtud jejich předkové do Irska s Kelty přišli.

Mohutní psi, zvaní v gaelštině „Cú Faol", což je spojení slov vlk a pes, byli od počátku šlechtěni pro štvaní a lov, mimo jiné i vlků. S vlky to ovšem v Irsku a Skotsku dopadlo podobně jako v českých zemích a v polovině 19. století byli zcela vyhubeni. Současně v té době řádil hladomor, a tak vlkodavové skoro vyhynuli spolu s vlky.

Naštěstí se plemene ujal chovatel George Augustus Graham, sestavil chovatelský plán a do konce 19. století byl chov plemene obnoven. Moderní chov vlkodava u nás se datuje do sedmdesátých let minulého století.