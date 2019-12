Inspirace, jak netradičně a zajímavě zabalit dárky

Krabice jsou ideální pro dárek, který se skládá z několika drobnějších věcí, ať už je to kosmetická sada, košile s vázankou a luxusními manžetovými knoflíky, nebo to jsou šperky. Trh nabízí už zdobené krabice, ty obyčejné můžeme zabalit a dotvořit dekoracemi.

„Balení do textilu je jedna z nejstarších metod přenášení a uchovávání předmětů, která vznikla souběžně s vynálezem tkaní. I náš tradiční český Honza pomáhal nosit mámě seno v loktuši a na vandr mu zabalila buchty do šátku,“ vysvětluje Iva Czyžová z Českých Budějovic, lektorka dekoračních technik, o nichž také píše knížky.

„Čím je mi sympatické balení dárků podle japonské tradice do furoshiki šátku?

Za prvé se mi líbí návrat ke kořenům, do dob, kdy si lidé uvědomovali, kolik práce a energie je vloženo do výroby každého předmětu. To, co měli, se snažili využívat beze zbytků a neplýtvali vzácnými zdroji vytvářením jednorázových předmětů,“ říká Iva Czyžová, lektorka dekoračních technik.