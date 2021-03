Vysněný dům Štěpána Valoucha

Štěpán Valouch před studiem architektury uvažoval i o tom, že by chtěl být vystudovaným malířem, ale svého konečného rozhodnutí nelituje. Nehledě na to, že kreslí často. Čím si zdobí doma interiér?

„Naše kancelář se nyní průběžně rozchází a zase schází, a přesto jsme tu covid ještě neměli. Pracujeme samozřejmě i z domova. Po vánočních svátcích jsme se opět semkli, snažíme se hlídat, jak to jde, a příliš lidí do kanceláře nyní nezveme – vy jste výjimka.“

„Hodně pracujeme samozřejmě na počítačích, ale z počátku práce skicujeme a kreslíme, než nápad získá tvar a formu. Kreslíme i na týmových poradách, kdy všichni sedíme nad návrhem a nápady víří vzduchem... A to v internetovém prostředí až tak nejde. Vzájemná reakce tváří tvář je pro nás přece jenom nezastupitelná. Ale už se nám i v covidovém prostředí podařilo obeslat nějaké soutěže. Je to složitější, ovšem spousta jiných profesí je na tom dnes mnohem hůře,“ dodává pan architekt.

„Máme na stole další projekt a vidíme v tom budoucnost, i když nevíme, jak do pronajímání bytů zasáhne nová legislativa. V každém případě lidi na hory jezdí rádi a je to pro mnohé další možnost výhodně investovat. Vedle vlastních bytů či chalup i do apartmánu na horách. Dosud se na horách běžně pronajímalo bydlení, ale většinou jen sezonně. Takže po zbytek roku prostory zůstávaly opuštěné. Nebyl tam parter, restaurace a nežilo to tam. Naši klienti nabízejí jiný koncept s celoroční obsazeností, obchodem, restaurací v přízemí domů. Otázkou zůstává kapacita hor. I já jsem lyžař a z našeho domu na západním okraji Prahy a nad Berounkou také rádi vyjedeme na lyžařské svahy.“