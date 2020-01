Meghan Markleová s princem Harrym údajně plánují koupit tento úžasný dům

Hlavní devizou domu se šedou břidlicovou střechou umístěného uprostřed obdélníkového pozemku sahajícího až k vodám Anglické zátoky je společenská místnost, jejíž téměř celá stěna směřující k vodě je prosklena posuvnými dveřmi s výškou od země až ke stropu. Web britského titulu The Sun upřesňuje, že prosklení je široké šest metrů.

Web dále cituje blíže nejmenovaného realitního agenta, jenž má prodej sídla na starosti: „Meghan vyjádřila zájem o tento nádherný dům. Byl by pro ni, Harryho a malého Archieho skvělý. Okolí je známé jako ráj pro bohaté lidi a má velmi uvolněnou atmosféru. Jsem si jistý, že by tu byli šťastní a že by je tu uvítali s otevřenou náručí.”