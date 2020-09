Justin Bieber koupil rozlehlé sídlo s neuvěřitelnou slevou. Přesto to bylo za více než půl miliardy

Dům postavený na konci 80. let minulého století má jednu z nejvyhledávanějších adres v Kalifornii. Stojí totiž ve čtvrti Beverly Park, kde bydlí hvězdy jako Denzel Washington, Sylvester Stallone, Eddie Murphy nebo Rod Stewart.

Patrové sídlo s velikým bazénem a vířivkou obklopuje zahrada plná vzrostlé zeleně. Jeho interiér, v němž lze napočítat na sedm samostatných pokojů a celou desítku koupelen, není zařízený v jednotném stylu, spíše je kladen důraz na to, aby každá z místností měla svou vlastní atmosféru.

Host vstupuje do haly s dvojnásobně vysokým stropem a šachovnicovou dlažbou na podlaze, odkud může pokračovat dále do hlavní obytné místnosti propojující velkoryse zařízenou kuchyň s obývacím pokojem a jídelnou, anebo po elegantním zaobleném schodišti s černě natřeným zábradlím vystoupat do horního podlaží, kde jsou umístěné ložnice.