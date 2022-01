Barevné retro bydlení Lukáše Hejlíka

Lukáš se stěhoval z Vršovic do Vršovic. Je to už jeho třetí byt v této lokalitě. Mohlo by se zdát, že je zdejším rodákem, ale není to tak. Neuvěřitelně zní i fakt, že se s manželkou Veronikou a synem Vojtěchem přestěhovali z většího secesního bytu do menšího v moderním domě.