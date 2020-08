Topení plynem je komfortní i ekologické

Topení zemním plynem je pohodlné, navíc bezpečné a ekologické. Při tomto způsobu vytápění nehrozí únik prachových mikročástic, takže množství emisí CO ve vzduchu je nesrovnatelně nižší než při topení uhlím.

Základním předpokladem pro vytápění zemním plynem je plynová přípojka . Pokud ji nemáte, bude třeba zajistit její výstavbu (případně prodloužení plynovodu) od místa připojení určeného v návrhu smlouvy o připojení. Ta se uzavírá s distributorem plynu, kteří jsou v republice tři. V Praze je to společnost Pražská plynárenská, v jižních Čechách společnost E. ON Distribuce, ve zbytku republiky pak RWE-GasNet. Vyřešit musíte také spalinovou cestu, tedy komín.

Pak se již můžete pustit do výběru kondenzačního plynového kotle . Rozhodnout se musíte podle toho, co od kotle očekáváte. Bude sloužit pouze k vytápění domácnosti, nebo i k ohřevu vody? Od toho se pak bude odvíjet výkon kotle.

Kondenzační plynové kotle jsou velmi úsporné. Jejich účinnost je totiž vyšší než 100 %. Vysvětlení je jednoduché: kondenzační kotel dokáže spaliny zchladit ještě před jejich únikem do komína. A to natolik, že vodní pára, která je v nich obsažená, kondenzuje. Takto uvolněné kondenzační teplo se pak přenáší do topného systému.