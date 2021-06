Tančící dům slaví 25 let od otevření. Veřejnosti se zpřístupní technické zázemí

„Václav Havel bydlel ve stejném domě jak Vlado Milunić a jednoho dne stáli na balkóně u Václava Havla a dívali se na proluku, která vznikla po vybombardovaném domě z roku 1945 a říkali si, co by se zde mohlo postavit. A Václav Havel měl takovou ideu, že by chtěl tuto proluku proměnit v multifunkční centrum, které by se otevřelo lidem,“ přiblížil historii domu Vůjtek.