Pětičlenná rodina získala dodatečné místo k relaxaci

„Vše jsme tedy spojili do odděleného domu, který je od jejich rodinného domu vzdálený asi 20 metrů. Do jedné části jsme umístili garsonku pro návštěvy, kde je kuchyň, chodba, ložnice a pohodlná koupelna, a do druhé saunu s odpočívárnou, sprchou a WC. Do středu pak venkovní kuchyň s krytým sezením,“ popisuje atraktivní stavbu designérka Monika Lněničková ze zmíněného studia.